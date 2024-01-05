شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة موضة: أنجلينا جولى تستقبل 2024 بروح الموضة الجديدة فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية أنجلينا جولي تستقبل عام 2024 بروح الموضة الجديدة، حيث شوهدت ممثلة Maleficent وهي تتباهى بأحدث اللمسات على ملابسها الكلاسيكية خلال ظهورها الأول في العام الجديد، ووفقا لتقارير مجلة الموضة هاربر بازار، بدت الأم لستة أطفال، فاتنة في معطف أسود مع تداخل أقمشة بيضاء تضمنت مجموعة متنوعة من الرسومات المختلفة.

وارتدت زوجة براد بيت السابقة، اكسسوارات وأحذية جلدية سوداء متطابقة، وظهرت بهذا اللون أثناء خروجها من متجر Atelier Jolie الرائد في نيويورك، وفي العام الماضي، تحدثت أنجلينا جولي إلى بازار حول إطلاق مشروعها للأزياء Atelier Jolie. وقالت المخرجة والممثلة، للصحيفة: "هناك الكثير من الأحداث التي تفرقنا، ومن الضروري أن نخلق الوقت ونشاركه معًا"، وأضافت "أحد جوانب عالم اليوم هو الرغبة في أن نكون مثل الآخرين، وأن نتبع الاتجاهات السائدة، وهذا لا يؤدي إلى المكان الذي يشعر فيه المرء بأنه على قيد الحياة.. الاكتشاف والأخطاء ضروريان للإبداع".



انجلينا ..

من ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن المضاعفات الصحية التي عانت منها في الماضي بسبب مرض شلل الوجه النصفي، قائلة إنها أصيبت بهذا المرض لأول مرة في الفترة التي سبقت طلاقها من النجم العالمى براد بيت.

وفي مقابلة جديدة مع صحيفة وول ستريت جورنال، تحدثت جولي بصراحة عن تأثير الانفصال بين الممثلين سلبًا على صحتها، قائلة: "يتفاعل جسدى بقوة مع التوتر، حيث يحدث خلل فى السكر في دمي، كما أننى أصبت فجأة بشلل قبل ستة أشهر من طلاقي".