شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن عم باسم سمرة والأخير وينعيه: أخى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان باسم سمرة عن وفاة ابن عمه عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، حيث كتب قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى ابن عمى وأخى الكبير محمود محمد سمرة، كل نفس ذائقة الموت".



باسم سمرة

فى جانب آخر، تعاقد الفنان باسم سمرة، على بطولة فيلم كوميدى جديد بعنوان "وقت إضافى" فكرة محمد دياسطى وسيناريو وحوار رشاد رشدى وإخراج أحمد جبة، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين.

يذكر أن باسم سمرة عرض له مؤخراً، فيلم البعبع، وهو بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.