بعد انتصارها قضائيًا، البحث عن المتهم في قضية إساءة وشتم منى زكي… اقرأ التفاصيل

قضت محكمة جنح الاقتصادية، أواخر تشرين الأول/أكتوبر الفائت بسجن يوتيوبر مُتهم بسبّ وشتم الممثلة المصرية، منى زكي، بعد عرض فيلم “أصحاب ولا أعز”. وجاء قرار المحكمة بسجن المتهم شهرًا وتغريمه ٢٠ ألف جنيه وكفالة ٥ آلاف.

وكان شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، قد تقدم ببلاغ حمل الرقم ١٣٧٦٠٢ سنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه موجّهًا السباب لعدد من الفنانين، من بينهم الفنانة مني زكي، واصفًا إياهم بأمور خادشة ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

كذلك تقدّم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر بتهمة الإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم “أصحاب ولا أعز”.

وفي آخر تطورات القضية، كشف شعبان سعيد، في اتصال مع “إي تي بالعربي” ان مكتبه سار في الدعوى أمام المحكمة، وترافع وقدم المستندات وتحدّث في الأضرار التي لحقت بالفنانة منى زكي، وصدر الحكم حضورياً على هذا المتهم، وجار البحث عنه، مناشدًا بسرعة القبض على هذا الشخص لتحقيق العدالة. واضاف عبر “إي تي” أن هذه الأحكام للردع كي يبتعد أي شخص تسول له نفسه من أن يهين الفن أو الفنانين، لأن نقابة المهن التمثيلية وعلى رأسها الدكتور أشرف زكي، تقف بالمرصاد في وجه هؤلاء دفاعًا عن الفن والفنانين.

نذكر أن شبكة نتفليكس كانت قد طرحت فيلم “أصحاب ولا أعز”، في كانون الثاني/يناير من العام ٢٠٢٢، شارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم منى زكي، نادين لبكي، إياد نصار، دياموند عبود، عادل كرم، جورج خباز، فؤاد يمين وآخرين، من إخراج وسام سميرة.

تعرّض الفيلم لهجوم كبير، وقد نالت الفنانة منى زكي النصيب الأكبر من الانتقادات.

دار الفيلم حول سبعة أصدقاء، يلتقون على العشاء في إحدى الليالي، لتطرأ في ذهنهم فكرة مجنونة، بعدما قرروا اللعب من خلال البوح بكل ما يرد إلى هواتفهم خلال تواجدهم في االمكان نفسه، وهو ما تسبب في أزمات بينهم وكشف أسرار عن حياتهم الخاصة.

على صعيد آخر، أكدت منى زكي في تصريح اعلامي انها لن تشارك في السباق الرمضاني ٢٠٢٤ وذلك بعدما حققت نجاحًا ساحقًا في دراما رمضان ٢٠٢٣ من خلال مسلسل “تحت الوصاية”.