ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس حفل "ليلة نجمات العرب"، حيث بدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي تتفاعل مع غناء الفنانة السورية أصالة على المسرح.

وبدت نانسي لطيفة للغاية، وهي تدندن، وتعبر عن إعجابها بصوت وأداء أصالة.

وكانت نانسي قد وثقت ثاني إطلالاتها في حفل "ليلة نجمات العرب" التي أحيتها ليلة رأس السنة، برفقة عدد من نجمات العالم العربي، بجلسة تصوير شاركتها الجمهور عبر حسابها الخاص.

ونشرت نانسي عجرم مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة مزجت بين البساطة والأناقة والتألق في آن، وإرتدت فستاناً رمادياً مموجاً طويلاً وواسعاً، من دار الأزياء العالمية "ديور"، وبقصة كورسيه من الأعلى من دون أكمام، من قماش التول الناعم المزيّن بثنيات.

وإعتمدت نانسي ماكياجاً ناعماً، ومجموعة مميزة من المجوهرات من علامة Tiffany & Co التجارية، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

وعلقت نانسي معبرة عن سعادتها بالمشاركة بهذا الحفل، وكتبت: "ندخل العام الجديد مع الألحان والذكريات. بدايات جديدة".

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يظهر تفاعل نانسي عجرم مع غناء أصالة في كواليس ليلة نجمات العرب.. لطيفة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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