ظهور نادر لـ مروى صاحبة أغنية "أما نعيمه".. هكذا بدت بعد إعتزالها الفن

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية مروى، بأحدث ظهور لها بعد غيابها لفترة طويلة عن الإعلام بعد إعتزالها الفن.



وظهرت مروى برفقة عدد من الأشخاص، وهب تغني أغنيتها الشهيرة "أما نعيمة" وتتفاعل معها، وقد تغير شكلها بكشل تام.

وكانت مروى في بداياتها تغنّي لشادية وليلى نظمي ووردة الجزائرية، وقد شبّه بعض الملحنين صوتها بصوت ليلى نظمي وشادية، لكنها تميزت بلونها الخاص بعد أن نمّت موهبتها بالدراسة الموسيقية على يد فؤاد عواد، لتنطلق بحلّة جديدة فاستطاعت أن تؤدي اللون الخليجي واللبناني والمصري وحتى الأجنبي.

وعاشت مروى أياماً سيئة للغاية، بعدما علمت بخبر إيقافها عن العمل بمصر، وذلك أثناء تواجدها مع والدتها المريضة في إحدى المستشفيات في بيروت، وكان هاتفها المصري مغلقاً بسبب حظر استخدام الهواتف النقالة داخل غرفة العناية الفائقة، وبعد عدة أيام قامت بفتح الهاتف، ففوجئت بالرسائل الكثيرة من زملائها من مصر الذين حاولوا الاتصال بها لمعرفة ملابسات هذا القرار.

وأشارت مروى إلى أنها قامت على الفور بالاتصال بإيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين في مصر، لكي تعرف منه حقيقة الأمر، فطلب منها الحضور إلى القاهرة للتحقيق معها في شأن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيلم "أحاسيس"، وتظهر فيه عارية وتحاول إخفاء صدرها بيديها.