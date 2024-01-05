فيديو.. أحلام تُشعل ليلة رأس السنة بتقوى الهجر مع خالد عبد الرحمن

أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام مسرح برنامج “أحلام ألف ليلة وليلة” الذي يُذاع على قناة “أبو ظبي الفضائية” في حلقة ليلة رأس السنة. وخلال الحلقة أبدعت أحلام في غناء ديو حصري مع الفنان خالد عبد الرحمن لأغنية “تقوى الهجر”. ونالت الحلقة استحسان المشاهدين الذين أشادوا بصوت أحلام التي غنت تقوى الهجر لأول مرة.

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