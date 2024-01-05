ماذا حدث في حفل "كاسيت 90" بموسمه الثاني.. أحياه نجوم التسعينيات؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ليلة طربية من العيار الثقيل، أحياها نجوم الغناء في حفل "كاسيت 90" بموسمه الثاني الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، استمتع فيها حضور الحفل والجمهور عبر الشاشات الفضائية في كل مكان بوجبة غنائية دسمة قدمها النجوم هشام عباس ومصطفى قمر ومدحت صالح ومصطفى كامل ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق.

ونستعرض لكم ما حدث بحفل "كاسيت 90" في السطور التالية:

مصطفى كامل

افتتح الفنان مصطفى كامل، أولى فقرات حفل "كاسيت 90" على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وصعد "كامل" على المسرح ووقع اختياره على أغنية "أبوسك حبيبي" من كلمات وألحان مصطفى كامل وسط تفاعل الحضور.

وحرص مصطفى كامل، على توجيه التحية للجمهور، وعلق: "كل سنة وحضراتكم طيبين، والمملكة العربية السعودية بألف خير، بشكر السادة القائمين على هيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ".

كما أهدى "كامل"، أغنية "كتاب حياتي يا عين" التي غناها المطرب الراحل حسن الأسمر، وذلك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وقام بغنائها على المسرح.

هشام عباس

وقع اختيار الفنان هشام عباس، على أغنية "وأنا أعمل إيه" ليبدأ بها فقرته ضمن حفل "كاسيت 90" على مسرح أبو بكر سالم بفعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء في فترة التسعينيات.

وحرص هشام عباس، على تحية الحضور وتوجيه الشكر للقائمين على حفل "كاسيت 90" قائلا: "منورين والله منورين، عايز أشكر المملكة العربية السعودية وشعبها والجمهور الجميل اللي موجود معانا وأشكر الهيئة العامة للترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ، سعيد جدًا أني موجود معاكم للمرة الثانية في السعودية، كان نفسي من زمان أني أكون معاكم ودي فرصة بالنسبة لي عظيمة مرحبًا بيكم شرفتوني ونورتوني".

وقام هشام عباس، بغناء أغنية "عيني" التي قام بغنائها على طريقة الدويتو مع الفنان حميد الشاعري بفترة التسعينيات، وذلك على المسرح بدون الفنان حميد الشاعري، الذي وجه التحية له وإعتذر عن عدم إمكانية حضوره بالحفل، ثم غنا الأغنية التي اشتهرا بتقديمها معًا وكانت من أسباب نجاحهما وانتشارهما.

مصطفى قمر

وقع اختيار الفنان مصطفى قمر، على أغنية "مين غيرك" لبدء فقرته ضمن حفل "كاسيت 90" على مسرح أبو بكر سالم في "موسم الرياض"، ثم قدم بعدها عددا من الأغاني منها "بحبك بتسأل ليه" و "الليلة دوب".

وصعد "قمر" على المسرح وبدأ في غناء أغنية "مين غيرك" والتي تعد من أشهر أغانيه والتي صدرت عام 2003 ضمن ألبوم "روحي فيك"، ولاقت الأغنية إعجاب وتفاعل الحضور وحرص على تحية الحضور، قائلا: "مساء الفل عليكم وحشتوني منورين والله عايز أقولك أني سعيد جدًا عشان بشوف حبايبي الجمهور السعودي في السعودية نفسها، محضرين النهاردة شوية أغاني حلوة ونغني مع بعض للصبح".

إيهاب توفيق

قدم المطرب إيهاب توفيق، عددا من الأغاني في حفل"كاسيت 90" بموسمه الثاني من بينها"الله يعوض علينا" و"عمري وخدته" على المسرح وسط تفاعل الحضور.

محمد فؤاد

غنا المطرب محمد فؤاد، عددا من الأغاني في حفل "كاسيت 90" بموسمه الثاني من بينها "كل واحد مننا ليه ماضي" و "كامننا" و "ولا يهمك" و"حبيبي يا" و "الحب الحقيقي" و"طمني عليك" و"أنا لو حبيبك"، وذلك على المسرح وسط تفاعل الحضور.

مدحت صالح

قدم المطرب مدحت صالح، عددا من الأغاني بحفل "كاسيت 90" بموسمه الثاني والذي بدأه بأغنية "وأنا ويايا بعيش"، وسط تفاعل الحضور مع غناءه.

وضم حفل "كاسيت 90" نخبة من ألمع نجوم الغناء بفترة التسعينيات وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان محمد فؤاد، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغني الألماني هاداوي.

وأقيم حفل "كاسيت 90" لأول مرة بشهر أغسطس الماضي وجمع ما بين أبرز نجوم الغناء بفترة التسعينات وهم الفنانة سيمون، الفنان حسام حسني، الفنان خالد عجاج، الفنان مصطفى قمر، الفنان إيهاب توفيق، الفنان محمد محيي وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا ضخمًا دعا الشركة لإقامة حفلًا جديدًا استكمالًا لنجاح الحفل الأول.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.