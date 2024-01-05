شكرا لقرائتكم خبر عن شكلت ثنائيا مع محمد صبحى.. معلومات عن سعاد نصر فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى وفاة الفنانة سعاد نصر، التى رحلت عن عالمنا منذ 17 سنوات، عبر قصة مأساوية يتذكرها كل من يدخل غرفة العمليات، ويضربون المثل بها أثناء التخدير الذى بات بالتأكيد شبحاً لكثيرين، سعاد نصر التى ظلت طوال حياتها تقدم الكوميديا بتميز لجمهورها عبر أدوار لا زالت عالقة فى الأذهان مثل ماما مايسة فى مسلسل عائلة ونيس وعنابة بمسلسل جحا بالإضافة لعدد من الأدوار المتميزة، كان يجب علينا أن نحيى ذكرى رحيلها من خلال 10 معلومات عنها.

1- شكلت ثنائياَ مميزاً مع محمد صبحى وضعهما ضمن قائمة أشهر الثنائيات فى تاريخ السينما المصرية عبر عدة أعمال شكلت علامة فارقة فى الدراما المصرية تحديداً مثل عائلة ونيس ورحلة "البحث عن المليون"، وغيرها من أهم الأعمال والمسرحيات، الأمر الذى دفع محمد صبحى للتأكيد بعد وفاتها بأنه يشعر باليتم الإنسانى والفنى وكأنه فقد جناحيه برحيلها.

2- على الرغم من اشتهارها بلعب الأدوار الكوميدية وخروجها عن النص دائماً بتميز يحسب لها، إلا أنها كانت تعشق التراجيديا قبل أن يكتشفها كرم مطاوع الذى رآها مناسبة أكثر للكوميديا.

3- قبل دخولها غرفة العمليات بأيام أخبرت زوجها وابنتها برغبتها فى اتخاذ مسار جديد فى التمثيل، أو الابتعاد عنه.

4- أكدت ابنتها فى أحد البرامج أن والدتها دعت أثناء دخولها غرفة العمليات بقولها: ربى إذا بعثت فى الروح ابعثها طاهرة، وإذا توفيتنى اجعلنى من الأبرار.

5- أوصت حسب رواية ابنتها أيضاً فى حال وفاتها بأن تدفن سريعًا وأن يقف أقاربها بجوار القبر ساعة للدعاء لها، وهو الأمر الذى حدث بالفعل.

6- "إحنا مش فى مسرح" جملة قالها الإمام الذى قاد المصلين فى صلاة الجنازة عليها تعقيباً على حالة الهرج والمرج التى حدثت بسبب الازدحام مما جعله يغضب بشكل كبير.

7- اتهمت أكثر من مرة بغيرتها من نجاح الجيل الجديد الممثل في هنيدي، وعلاء ولى الدين، وأحمد السقا، وغيرهم لرفضها المشاركة معهم بأعمالهم، لكنها نفت الأمر تماما وأكدت أنها فخورة بنجاحهم والدليل على ذلك أنها مثلت دور والدة هانى رمزى فى فيلم "جواز بقرار جمهورى" على الرغم من صغر مساحة الدور.

8- تعتبر الممثلة الأولى التى لعبت دور رجل على خشبة المسرح من خلال مسرحية باسم "فوت علينا بكرة" التي تعد من نوعية الفصل الواحد وتندرج تحت اسم الكوميديا السوداء النابعة من المأساة، وكانت تأليف محمد سلماوي، وإخراج سعد أردش، وجسدت خلالها شخصية رجل يدعى عبد السلام أفندي الموظف الحكومي الفاسد.

9- تزوجت في حياتها مرتين، الأولى كانت من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه بنت وولد هما طارق وفيروز، إلا أن هذه الزيجة انتهت بعدما أدرك الطرفان أنهما مختلفا الطباع، بينما الثانية كانت من مهندس البترول محمد عبد المنعم الذي أكملت معه مشوار حياتها إلى النهاية.

10- في عام 2009 بعد وفاتها بعامين عاقبت محكمة جنح مدينة نصر بشمال القاهرة طبيب التخدير الذي أجرى عملية الفنانة الراحلة بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بدفع كفالة لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا قدرها خمسة آلاف جنيه مصرى بعد إدانته بالتقصير والإهمال أثناء تخديره الممثلة، ما أدى إلى وفاتها.