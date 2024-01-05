شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس ونجوم عصابة عظيمة يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد أبطال فيلم عصابة عظيمة على إحدى سينمات القاهرة الجديدة، للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم، وحضر كل من إسعاد يونس ومحمد محمود ووائل إحسان وفرح الزاهد وعنبة، وحرص كل من شريف سلامة وداليا مصطفى ومحمد ثروت وألفت إمام على الحضور لتهنئة أبطال العمل.

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبيارى، وإخراج ائل إحسان.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.