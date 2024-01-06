مشاركة الإعلامية ياسمين عز في أحداث فيلم "عصابة عظيمة" ببرنامجها على "mbc مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شهد فيلم "عصابة عظيمة"، تواجد وحضور الإعلامية ياسمين عز خلال الأحداث الدرامية للعمل.

وظهرت ياسمين عز بمشهد مقتطف من برنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة إم بي سي مصر.

وحضر من نجوم الفيلم للعرض الخاص كل من إسعاد يونس ومحمد ثروت وفرح الزاهد، ومؤدي المهرجانات عنبة، والمخرج وائل إحسان.

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، أحمد عزمي، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة إسعاد يونس لشاشة السينما بعد غياب سنوات.