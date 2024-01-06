"دولارات مقلدة وبكاء عنبة وغياب رنا رئيس".. 50 صورة من العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

احتفل صناع فيلم "عصابة عظيمة" ببدء عرضه في السينمات وذلك بالعرض الخاص الذي أقيم مساء أمس الجمعة في سينما مدينتي وسط حضور نجوم الفن والإعلام.

وكان على رأس الحضور الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، المخرج وائل إحسان، الفنان كريم عفيفي، مطرب المهرجانات عنبة، الفنانة فرح الزاهد، الفنان محمد محمود، الفنان محمد ثروت، الطفلة لوسيندا سليمان، الموزع الموسيقي عادل حقي، المخرج شادي علي وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال فيلم "عصابة عظيمة" على متن أحد الأتوبيسات وقاموا بإلقاء نقود مقلدة على الجمهور بأحد الشوارع، إلى جانب ندوة أقيمت على هامش العرض الخاص وعبر خلاله مطرب المهرجانات عنبة عن سعادته بالمشاركة ضمن أبطال الفيلم ولم يتمالك نفسه من البكاء بعد حديث الفنانة إسعاد يونس عنه وكونها تجربة مختلفة قائلة: "وائل إحسان رشحه، كنت متاكدة أنه موهبة عظيمة عشان يسرا كانت شايفة فيه حاجة".

وغابت الفنانة الشابة رنا رئيس عن العرض الخاص والتي تشارك كإحدي بطلات الفيلم وكشفت الفنانة إسعاد يونس عن سبب غيابها خلال الندوة قائلة: "رنا لم تحضر بسبب تواجدها بالمملكة العربية السعودية".

تدور أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته "إسعاد يونس" بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

ويشارك الفنانة إسعاد يونس البطولة كلًا من رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، هنا الزاهد، لوسيندا سليمان، ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة "إسعاد يونس" لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

يذكر أن، آخر أعمال إسعاد يونس كان فيلم "200 جنيه" عام 2021 وشاركها البطولة كلًا من أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد رمزي، طارق عبد العزيز، ليلى علوي، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.