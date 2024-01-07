خلال تصوير فيلم Walk The Line..إتفاق سري بين خواكين فينيكسو و ريس ويذرسبون كان سيؤدي لإلغاء الفيلم

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح خاص له، قال المخرج العالمي جيمس مانجولد أن النجمان العالميان خواكين فينيكسو و ريس ويذرسبون طورا علاقة اعتمادية شديدة أثناء تصويرهما لفيلمهما الشهير Walk The Line.



ووفقا لـ جيمس مانجولد ، و بعد انتهاء التصوير، اعترف له خواكين فينيكسو بأنه و ريس ويذرسبون اعتمدا على بعضهما البعض كثيرًا خلال مراحل الفيلم، كما وإعترف له بسر كان من الممكن أن ينهي التصوير في أي لحظة وهو أنهما عقدا اتفاقًا سريًا بينهما، وكان الاتفاق أنه إذا غادر أحدهم أو انسحب من الفيلم، فإن الآخر سيغادر أيضًا.