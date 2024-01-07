شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيي حفل "الأساتذة 3" في الأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي اليوم الأحد النجم مدحت صالح حفل الأساتذة 3، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من المفاجآت خلال الحفل الذى ينطلق في الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن النجم مدحت صالح رفع خلال حفل الأساتذة السابق والمعروف باسم الأساتذة 2 بدار الأوبرا المصرية شعار "كامل العدد"، وقدم فيه عددًا من أغانى كوكب الشرق أُم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها "أنت عمري" و"بعيد عنك" و"أمل حياتي" و"فكروني".

كما تألق النجم مدحت صالح وقتها خلال حفل "الأساتذة 2" بعدد من أغانيه منها "زي ما هي حبها"، كما قدم أغنية "حبيبي يا عاشق" و"النور مكانه في القلوب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم مدحت الموسيقار خالد حماد الذي قدم لحن الأغنيتن، وصعد على المسرح وعزف الأغنيتين.

وغنى النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 2 أغنية "مرسال الهوى" للمطربة نجاة الصغيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنى "يا واحشني رد عليا" لمحرم فؤاد.