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تراند اليوم : شاهد.. الفنان "الدويان": فيلم "ناقة" سابق عصره وزمانه ولن تفهمه الناس إلا بعد 4 سنوات

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صحيفة الخليج 365: تحدث الفنان علي الدويان عن فيلم "ناقة" الذي بدأ عرضه على منصة نتفليكس في 7 ديسمبر 2023.

وقال الدويان عبر لقاء بقناة "الإخبارية"، إن جمهور الفيلم انقسم لقسمين هناك من فهمه وآخرون لم يفهموه مثل فئة البسطاء.

ووصف الفيلم بأنه مدرسة مختلفة في السيناريو والإخراج، مستشهدا برأي أحد النقاد الذي قال إن الناس لن تفهم فيلم "ناقة" إلا بعد 3 أو 4 سنوات حينما تدخل السينما أكثر في ثقافة المشاهد السعودي.

وأضاف بأن الفيلم سابقا لعصره وزمانه لأننا موجودين في بداية السينما بالسعودية. بحسب قوله.

يذكر أن فيلم "ناقة" من تأليف وإخراج مشعل الجاسر، وبطولة أضواء بدر ويزيد المجيول، وتدور أحداثه حول فتاة تتقطع بها السبل عقب حضورها حفلًا سريًا، وتجد نفسها مجبرة على مواجهة ناقة هائجة، وما هو أسوأ منها، حتى تتمكن من العودة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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