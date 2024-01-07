- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - لم يرغب النجم العالمي إدوارد نورتون بأن يُنسب إليه الفضل في دوره في فيلم "kingdom of heaven"، لأنه شعر أن ذلك سيضيف غموضًا إلى شخصية الملك بالدوين الرابع، وسيعطي الفيلم طابعاً مميز وصدى خاص بين المشاهدين، حيث أبدع نورتون بأدائه لهذا الدور كشخصية مساعدة ونجح في نقله بواقعية تامة إلى المشاهدين.
يذكر أن فيلم "kingdom of heaven" للمخرج العالمي ريدلي سكوت الذي عرض عام 2005 عرف بعظمته وبقصته الرائعة التي تروي حدث تاريخي عظيم، عن مدينة القدس والصراع الذي حصل بين الصليبين وصلاح الدين الأيوبي على الأرض المقدسة.
وظهر في الفيلم جيشان كبيران يحمل جنودهما عدد كبير من الأعلام التي تحمل شعارات مختلفة، وكانت تكلفتها عالية جداً حيث وصلت تكلفتها إلى 250 ألف دولار، وتألفت من 1200 علم، ومن 650 تصميم مختلف، وقد صنعت في 4 دول مختلفة وهي اسبانيا وإنكلترا و المغرب والهند.
كانت هذه تفاصيل خبر إدوارد نورتون أراد إبقاء نفسه مجهولاً بعد أدائه الرائع لدور الملك بالدوين الرابع في "kingdom of heaven"..فما السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.