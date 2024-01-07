إدوارد نورتون أراد إبقاء نفسه مجهولاً بعد أدائه الرائع لدور الملك بالدوين الرابع في "kingdom of heaven"..فما السبب!

ميرنا وليد - بيروت - لم يرغب النجم العالمي إدوارد نورتون بأن يُنسب إليه الفضل في دوره في فيلم "kingdom of heaven"، لأنه شعر أن ذلك سيضيف غموضًا إلى شخصية الملك بالدوين الرابع، وسيعطي الفيلم طابعاً مميز وصدى خاص بين المشاهدين، حيث أبدع نورتون بأدائه لهذا الدور كشخصية مساعدة ونجح في نقله بواقعية تامة إلى المشاهدين.



يذكر أن فيلم "kingdom of heaven" للمخرج العالمي ريدلي سكوت الذي عرض عام 2005 ​​​​​​عرف بعظمته وبقصته الرائعة التي تروي حدث تاريخي عظيم، عن مدينة القدس والصراع الذي حصل بين الصليبين وصلاح الدين الأيوبي على الأرض المقدسة.

وظهر في الفيلم جيشان كبيران يحمل جنودهما عدد كبير من الأعلام التي تحمل شعارات مختلفة، وكانت تكلفتها عالية جداً حيث وصلت تكلفتها إلى 250 ألف دولار، وتألفت من 1200 علم، ومن 650 تصميم مختلف، وقد صنعت في 4 دول مختلفة وهي اسبانيا وإنكلترا و المغرب والهند.

