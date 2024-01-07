خاص بالفيديو - " The Stage " يكرّم الراحل مروان نجار .. و" الفن " يلتقي بإبنيه وممثلين تعاونوا معه

ميرنا وليد - بيروت - استطاع المنتج والكاتب الراحل مروان نجار ان يحدث نقلة نوعية في الدراما اللبنانية، نذكر "ديالا، أحلى بيوت من راس بيروت، بنت الحي، طالبين القرب، مريانا، مشوار، صارت معي، لمحة حب، الطاغية، ثبات ونبات، وفيلم أحبيني".



كل هذه الأعمال ما زلنا نحب مشاهدتها مجددا، اذ عشنا معها أجمل القصص.

برنامج The Stage الذي تقدمه الإعلامية كارلا حداد ومنتج منفذ الإعلامي رالف معتوق، كرّم الراحل مروان نجار، واستضافوا ولداه زياد ولما نجار، وعدد من الممثلين نذكر رندة كعدي، فيفيان أنطونيوس، يورغو شلهوب، وطلال الجردي.

موقع الخليج 365 تواجد في كواليس تصوير الحلقة وكان لنا هذا التقرير.