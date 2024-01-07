شكرا لقرائتكم خبر عن "يا نهار أبيض" أغنية لـ تامر حسنى بتوقيع أحمد المالكى وسامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر أحمد المالكى، في أغنية جديدة للنجم تامر حسنى تحمل اسم "يا نهار أبيض" من ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، ومن المقرر طرحها قريبًا وتحمل عددًا من المفاجآت.

وتقول مطلع الأغنية: يا نهار أبيض عالتوليفة ضحكتك عالقلب خفيفة، أنت ماشي إزاي كده عادي، ده الأصول تمشي بتشريفة.

وتعاون الشاعر أحمد المالكى مع النجم تامر حسنى سابقًا في عدد من الأغانى حققت جميعها نجاح كبير منها "حلو المكان" وغيرها.

يذكر أن النجم تامر حسنى احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده وسط أسرته، وظهر فى الصورة وهو يحتضنهم وسط حالة من الحب والفرحة والبهجة.

واستطاع تامر حسنى أن يضع بصمة وسط النجوم الكبار، حيث ظهر بشكل كبير في عام 2002 من خلال ألبوم مشترك مع النجمة شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، وكان الألبوم سببًا كبيرا في شهرته، ثم أطلق أول ألبوم استديو له في عام 2004 بعنوان "حب" وتم تصوير أغنية "قرب حبيبي"، لتكون أول فيديو كليب له.

شارك تامر فى أول أعماله السينمائية في فيلم حالة حب عام 2003 بجانب هاني سلامة وزينة وشريف رمزي، وقدم تامر في الفيلم أغنية الحياة وأغنية عيونه دار، وقدم أيضاً فيلم سيد العاطفي في 2005 مع الفنانة عبلة كامل والراحل طلعت زكريا.

وفي عام 2007 قدم أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم عمر وسلمى والذي حقق نجاحاً كبيراً وتوالت بعدها العديد من الأعمال السينمائية، ولعل من أبرزها سلسلة فيلم عمر وسلمى، واختار تامر حسني لنفسه في السينما لوناً مختلفاً وهو الكوميديا لما يتمتع به من خفة ظل، ولم يكتفِ بهذا الأمر حتى بدأ ينمي لديه مواهب أخرى مثل التأليف السينمائي مثلما كان يحققه في الغناء من خلال التلحين.

وقدم بعدها عدد من الأفلام منها "كابتن هيما" و"نور عينى" و"تصبح على خير" و"أهواك" و"البدلة" و"الفلوس" و"بحبك"، ويعرض له حاليا في السينمات فيلم تاج.