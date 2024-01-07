فيلم " شقو " لعمرو يوسف يواجه هذه الخطوة

ميرنا وليد - بيروت - تم تأجيل طرح فيلم "شقو"من موسم عطلة نصف العام الدراسي يقرر طرحه إلى موسم عيد الفطر المقبل.

العملمستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان،وهو إخراج كريم السبكي، وهو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف وسام صبري.

مع الإشارة أن اجتماع عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني في فيلم "شقو" يأتي بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016.

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