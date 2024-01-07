نبيل شقيق نانسي عجرم يستقبل العام الجديد بصورة شديدة الرومانسية مع زوجته

ميرنا وليد - بيروت - استقبل الفنان اللبناني نبيل عجرم شقيق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، العام الجديد بصورة رومانسية جميلة جمعته بزوجته.

وكان نبيل عجرم قد عقد قرانه عام 2021 في قبرص.

يذكر أن لنبيل ابنة اسمها أيلا كانت قد احتفلت نانسي عجرم بعمادتها وسط أجواء عائلية.

واختار والدا الطفلة نانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم ليكونا عرابيّ الطفلة، أي والديها في المعمودية.

ونشير أن نبيل دخل مجال الغناء لكنه لم يكمل في الوسط الفني لأسباب لم يتم توضيحها، وكان له مجموعة من الأغاني التي طرحها سابقاً.

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