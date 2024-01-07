هيثم نبيل يطرح أغنيته الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري هيثم نبيل أغنيته الجديدة "دب هب" من ألبوم "زي زمان" وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.



وسيتم طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" خلال الفترة المقبلة.

هيثم قال أنه بذل مجهوداً كبيراً مع فريق عمل الألبوم استغرق وقتا طويلا، ونتمنى أن يحقق الألبوم نجاحاً كبيراً.

يذكر أن هيثم نبيل ليس فقط فناناً بل من ابرز الملحنين حيث قدم العديد من تترات وأغاني المسلسلات والأفلام، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وفيلم "هارلي".

