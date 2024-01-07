ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري هيثم نبيل أغنيته الجديدة "دب هب" من ألبوم "زي زمان" وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.
وسيتم طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" خلال الفترة المقبلة.
هيثم قال أنه بذل مجهوداً كبيراً مع فريق عمل الألبوم استغرق وقتا طويلا، ونتمنى أن يحقق الألبوم نجاحاً كبيراً.
يذكر أن هيثم نبيل ليس فقط فناناً بل من ابرز الملحنين حيث قدم العديد من تترات وأغاني المسلسلات والأفلام، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، وفيلم "هارلي".
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم نبيل يطرح أغنيته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.