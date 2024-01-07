جيمس هافن يدعم شقيقته أنجلينا جولي بعد طلاقها من براد بيت ونيتها الاعتزال قريباً: "بدأت بحمايتها هي وأطفالها"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث جيمس هافن شقيق الممثلة العالمية أنجلينا جولي عن دعمه الكامل لها ولعائلتها بعد طلاقها من الممثل براد بيت، وحديثها مؤخراً عن خضوعها للعلاج بعد الانفصال، وعن نيتها الاعتزال قريباً بسبب ما مرت به.



وقال هافن أن أولوياته الآن حمايتها والتواجد بجانب أطفالها، وأكد على دعمه لها بعد التركيز مؤخراً على حياتها الشخصية من قبل وسائل الإعلام بسبب الخلافات مع طليقها براد بيت.

وأشار جيمس خلال استضافته في برنامج "90who10"، على أنه اضطر لتغيير بعض الأمور في حياته لإعطاء الأولوية لعائلته، وقال: "هنا بدأ كل شيء، بدأت بحمايتها هي وأطفالها. وأعددت ترتيب حياتي حتى أتمكن من التواجد إلى جانبها ومساعدتها مهما كانت الظروف".

وأضاف: "أريد أن أكون هناك من أجلهم أو من أجلها، مهما كانت ما تمر به"، وتابع: "أصبحوا شباباً في أوائل العشرينيات من عمرهم، أعتقد أن مساعدتها في رعايتهم أمر طبيعي جداً وأريد أن أكون هناك معهم في أي وقت".

وكانت جولي قد كشفت سابقاً عن نيتها الاعتزال تدريجياً خاصة بعد معاناتها لانفصالها عن براد بيت وخضوعها للعلاج.

وقالت أنجلينا: "يتفاعل جسدي بقوة مع الإجهاد..السكر بدمي يرتفع وينخفض.. فجأة أصبت بشلل قبل 6 أشهر من طلاقي.. كان علينا أن نتعافى..هناك أشياء كنا بحاجة للشفاء منها".

وتابعت: "لن أكون ممثلة اليوم، فعندما بدأت مسيرتي، لم أتوقع أن أكون شخصية عامة، وأن أشارك في الكثير من الأعمال" وأشارت إلى أنها ستركز على مشاريع أخرى تتعلق بالمعارك والقضايا التي تعتبرها مهمة.