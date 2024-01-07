رامي صبري يطرح أغنيته الأخيرة من ألبوم "النهايات أخلاق": "ليك غلاوة عندي"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي صبري، أغنيته الأخيرة التي تحمل عنوان "ليك غلاوة عندي" من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق".

ونشر رامي صبري أغنيته عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وأغنية "ليك غلاوة عندي" من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، وجيتار ايردم وشيلو يحيى مهدي، وتوزيع طارق توكل.

يذكر أن رامي صبري كان قد طرح في الساعات القليلة الماضية 3 أغنيات دفعة واحدة من الألبوم، ثم طرح 7 أخرى في الأيام الماضية.

ولحن رامي صبري عدد كبير من أغانيه بالألبوم، إلى جانب تعاونه مع عدد من الشعراء والموزعين.

وطرح رامي أيضاً ريميكس لأغنيته "أمانة يا قلبي"، أمس، وهي من كلمات أحمد علي موسى، و ألحان رامي صبري، وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين، ومهندس صوت سادو.

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