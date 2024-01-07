شريهان وكارمن لبس وأكرم حسني وغيرهم من المشاهير ينعون نجل وائل الدحدوح "حمزة"

ميرنا وليد - بيروت - نعى عدد كبير من المشاهير العرب الراحل حمزة الدحدوح نجل الصحافي في قناة الجزيرة الزميل وائل الدحدوح.



ورحل حمزة عن عالمنا منذ ساعات إثر قصف من قبل إسرائيل لجنوب قطاع غز ة.

وواسى عدد كبير من المشاهير وائل بوفاة ابنه، معربين عن أسفهم وحزنهم على هذه الحادثة.

وكتبت الممثلة المصرية شريهان عبر حسابها الرسمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون في حمزة الدحدوح، وإنك الصابر المحتسب وائل الدحدوح، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. حسبك وحسبنا الله ونعمة الوكيل.…".

كما عبرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن أسفها لمقتل حمزة قائلة: تخيلو كم واحد متل وائل الدحدوح في في يوميا ب غز ة، الله يصبّر وائل وكل شعب غز ة وفلسـ طين عالظلم يلي عم يتعرّضولو".

أما الممثل المصري أكرم حسني فواسى وائل الدحدوح بمصابه قائلاً: "لا توجد كلمات توفي حقك وجهادك.. ربنا يصبرك ويربط علي قلبك".

كما عبر الممثل اللبناني وسام حنا عن غضبه لما حصل قائلاً: "اسرائيل المجرمة من يردعها يا اللللللللللللله ؟؟"

وقال الممثل المصري خالد النبوي: "هذه الطريق إخترناها طواعية و سقيناها بالدماء" وأضاف: "الصحفي وائل الدحدوح مع ابنته يودع ابنه حمزة، فلسـ طين عربية وأصل الحكاية فلسـ طين"