الصورة الأولى من كواليس "نقطة انتهى" لـ عابد فهد وندى أبو فرحات تثيرالجدل

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري عابد فهد صورة تجمعه بالممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "نقطة انتهى".

وشوق عابد فهد متابعيه من خلال الصورة، للمسلسل الذي سيكون حاضراً من خلاله في منافسات موسم دراما رمضان 2024.

وشارك عابد فهد مع متابعيه الصورة التي تجمعه بندى، وأرفقها بتعليق قال فيه: "نقطة انتهى.. رمضان 2024".

وبدورها أعادت ندى أبو فرحات نشر الصورة عبر حسابها الرسمي، وعلّقت عليها بنفس التعليق.

وأثارت الصورة الجدل بين متابعي عابد وندى، إذ تحدثوا عن هذه الثنائية الجميلة، وتوقعوا لها النجاح الكبير، كما أكدوا شوقهم للمسلسل الجديد الذي سيُعرض في موسم دراما شهر رمضان 2024.

يذكر أن مسلسل "نقطة انتهى"، من تأليف فادي حسين وإخراج محمد عبد العزيز، ويشارك ببطولته عدد من الممثلين إلى جانب عابد فهد،وندى أبو فرحات، ومنهم: أنس طيارة، تيم عبد العزيز وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ضمن أجواء من الأكشن والتشويق.



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