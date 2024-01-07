أغاني كوكب الشرق تشعل الصراع.. تفاصيل لجوء ورثة أم كلثوم للقضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت جيهان الدسوقي، "حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم"، على خط النزاع المشتعل حول استغلال أغاني أم كلثوم، بين جمعية المؤلفين والملحنين، والمنتج محسن جابر.

المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث وقال: "بإذن الله غدا الإثنين نبدأ رسميا الإجراءات القانونية، تجاه شركة صوت الفن، لتعديل عقد الاستغلال الذي أصبح مجحفا، ولا يتناسب مع قيمة التراث الفني الكبير لكوكب الشرق".

وتابع: "الورثة شغلهم الأول أيضًا هو الحفاظ على التراث الفني لكوكب الشرق، وتقديمه بالصورة اللائقة، وعدم نشر وتوزيعه، وعرضه علي قنوات ومواقع اسرائيلية".

يذكر أن الخلاف حول حقوق استغلال أغاني أم كلثوم، تصاعد بين المنتج محسن جابر من جهة، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وجمعية المؤلفين والملحنين، وأعلن الاول عن عقد مؤتمر صحفي، للرد على ما أعلنته الجمعية في مؤتمر صحفي عقدته أمس السبت في نقابة الصحفيين.