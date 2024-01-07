شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مفاجآت حفل الأساتذة 3 لـ مدحت صالح قبل انطلاقه الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم اليوم النجم مدحت صالح فى الثامنة مساءً، حفل الأساتذة 3، ومن المقرر أن يقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، كما يقدم أغانى لنجوم الزمن الجميل منهم العندليب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن النجم مدحت صالح رفع خلال حفل الأساتذة السابق والمعروف باسم الأساتذة 2 بدار الأوبرا المصرية شعار "كامل العدد"، وقدم فيه عددًا من أغانى كوكب الشرق أُم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها "أنت عمري" و"بعيد عنك" و"أمل حياتي" و"فكروني".

كما تألق النجم مدحت صالح وقتها خلال حفل "الأساتذة 2" بعدد من أغانيه منها "زي ما هي حبها"، كما قدم أغنية "حبيبي يا عاشق" و"النور مكانه في القلوب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم مدحت الموسيقار خالد حماد الذي قدم لحن الأغنيتن، وصعد على المسرح وعزف الأغنيتين.

وغنى النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 2 أغنية "مرسال الهوى" للمطربة نجاة الصغيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنى "يا واحشني رد عليا" لمحرم فؤاد