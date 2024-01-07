بالفيديو- داوود حسين يطرح أوبريت جديد لغـ زة بإسم " ما أجمل الشهداء "

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الكويتي داوود حسين أوبريت جديدا بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة أشهر للحرب الإسرائيلية على غـ زة، ويحمل الأوربيت اسم "ما أجمل الشهداء" من فكرة وإخراج "علي أحمد" ويعد هذا العمل الفني الثاني الذي يجمعهما استكمالا للعمل الأول الذي تم إطلاقه في تشرين الثاني الماضي بعنوان "احنا معاكم" دعما لأطفال غـ زة .



وهذا تخليدا لذكرى الشـ هداء، والعمل من كلمات الشاعر البحريني علوي الغريفي، ونشيد محمد الكاظمي،وهندسة صوت حسام يسري.

تم تصوير مشاهد الأوبريت في جزيرة فيلكا على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من خمسين ممثل لرسم المشاهد الحقيقية للحياة في غـ زة أثناء الحرب الجارية .