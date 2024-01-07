شريهان وأكرم حسني يعزيان المراسل الصحفي وائل الدحدوح في وفاة إبنه

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية شريهان المراسل الصحفي وائل الدحدوح بإستشهاد إبنه حمزة صباح اليوم في قصف اسرائيلي استهدف سيارة تقل صحفيين في خان يونس.



وكتبت شاريهان عبر حسابها مرفقة صورة الصحفي وائل الدحدوح وكتبت ": إنا لله وإنا إليه راجعون في حمزة الدحدوح، وإنك الصابر المحتسب، وائل الدحدوح، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.. حسبك وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ونعى الممثل المصري أكرم حسني الدحدوح، في وفاة نجله حمزة، حيث كتب: "لا توجد كلمات توفي حقك وجهادك.. ربنا يصبرك ويربط على قلبك".

ومن جانبه، قال الدحدوح بعد وفاة نجله: نحن نبكي لكنها دموع الإنسانية، والكرم والشهامة، وليست دموع الخوف والاستكانة، بعد فقدان الأسرة وفقدان حمزة نحن مستمرون في عملنا.

وتابع الدحدوح موجهًا رسالته للعالم أجمع: على كل العالم أن ينظر إلى ما يحدث في قطاع غزة، ما يحدث فيه ظلم لنا كـ صحفيين، قيل إن عمل الصحفيين مكفول بالمواثيق الدولية، ومع ذلك تسفك دماء الصحفيين في غـ زة.. ما يحركنا هي الإنسانية وما يحرك أعداءنا هو الحقد.