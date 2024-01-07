بعد تونس .. لطيفة التونسية تقيم عزاء والدتها الراحلة في مصر وهذا موعده

ميرنا وليد - بيروت - تقيم الفنانة التونسية لطيفة، عزاء والدتها الراحلة، الجمعة المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد في مصر
ومن المقرر أن تعود لطيفة من تونس إلى مصر، يوم غد الثلاثاء، بعد تلقيها العزاء بتونس وتشييع جثمان والدتها وسط أقاربها.
وقد رحلت والدة الفنانة لطيفة عن عالمنا الأسبوع الماضي، بعد معاناة مع المرض، ونعت لطيفة والدتها بكلمات مؤثرة،
وعلقت لطيفة قائلة : "بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".
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