محمد حماقي يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد : " كل سنة وأنتم طيبين.. وعيد سعيد عليكم "

ميرنا وليد - بيروت - هنأ الفنان المصري محمد حماقي الأقباط بمناسبة العيد ميلاد المجيد، وعلق عبر حسابه قائلاً : “كل سنة وكل الأقباط بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يا رب عيد سعيد عليكم”.

وكان الفنان المصري محمد حماقي قد أحيا حفل نهائي السوبر المصري الذي فاز به المارد الاحمر بعد مباراة ماراثونية مع مودرن فيوتشر.

وأشعل حماقي الأجواء بملعب محمد بن زايد بالإمارات مشاركا محمود كهربا ولاعبي الأهلي في احتفالاتهم ب كأس السوبر المصري.

وكان حماقي قد أجل جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية تضامناً مع أحداث غـ زة .



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