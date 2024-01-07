السامر يحتضن احتفالية قصور الثقافة بعيد الميلاد الليلة "مصر تحتفل بالميلاد"

ياسر رشاد - القاهرة -

يحتضن مسرح السامر بالعجوزة، بعد قليل، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد الميلاد المجيد.

وتوافد الكثير من المشاركين فى الاحتفال على المسرح لحضور الاحتفالية فى مقدمة الحضور عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة.

وتنظم هيئة قصور الثقافة حفلًا فنيًا ضمن برنامجها المعد برعاية وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في الثامنة مساء بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به فريق كورال "أغابي" بقيادة المدربة أماني فوزي.

وبدأ قبل قليل، كورال "أغابي" الاستعدادات لتقدم مجموعة من الترانيم، منها "جى ناى نان" “ارحمنا يا الله” خلال الحفل الى جانب ميدلي مدائح للسيدة العذراء والسيد المسيح، بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين بمصاحبة الألحان القبطية.

أوبريت استعراضي غنائي يشهده الحفل تقدمه "فرقة أوبرا عربي" تحت عنوان "مصر تحتفل بالميلاد".

يؤكد الأوبريت على فكرة الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي على أرض مصر ملتقى الأديان ومهد الحضارات، وذلك من خلال تقديم عدة أغنيات تم تأليفها وتلحينها خصيصا من أجل هذه المناسبة من قِبل الفنان محمد مصطفى قائد الفرقة، هذا بالإضافة إلى عدد من الأغاني الشهيرة لفيروز وماجدة الرومي، وغيرها من الأغنيات التي تغنى بها كبار الفنانين.