"مصر تحتفل بالميلاد" .. بدء فعاليات احتفالية قصور الثقافة بعيد الميلاد بمسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة -

بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة التى يحتضنها مسرح السامر بالعجوزة، بعيد الميلاد المجيد، وذلك ضمن برنامجها المعد برعاية وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

يأتى ذلك فى حضور عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والعديد من قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة والجمهور.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم فتح الستار على مشاهدة فيلم تسجيلى عرض فيه مشاهد للرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل الكاتدرائية، يقدم التهاني الى الاخوة المسيحيين.

وبدأ قبل قليل، كورال "أغابي" الاستعدادات لتقدم مجموعة من الترانيم، منها "جى نى نان" خلال الحفل الى جانب ميدلي مدائح للسيدة العذراء والسيد المسيح، بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين بمصاحبة الألحان القبطية.

أوبريت استعراضي غنائي يشهده الحفل تقدمه "فرقة أوبرا عربي" تحت عنوان "مصر تحتفل بالميلاد".

يؤكد الأوبريت على فكرة الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي على أرض مصر ملتقى الأديان ومهد الحضارات، وذلك من خلال تقديم عدة أغنيات تم تأليفها وتلحينها خصيصا من أجل هذه المناسبة من قِبل الفنان محمد مصطفى قائد الفرقة، هذا بالإضافة إلى عدد من الأغاني الشهيرة لفيروز وماجدة الرومي، وغيرها من الأغنيات التي تغنى بها كبار الفنانين.