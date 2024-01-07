“طعن في شرفها”.. تفاصيل حبس “يوتيوبر” شهير متهم بسب وقذف منى زكي

كتب امير فتحي في الأحد 7 يناير 2024 09:48 مساءً - كشفت حيثيات معاقبة محكمة جنح القاهرة الاقتصادية لـ يوتيوبر متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي بالحبس شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، أن المتهم أساء بعبارات إلى سمعة الفنانة منى زكي وشهر بها، وطعن في شرفها، وكذا الإساءة إلى الوسط الفني بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز.

حيثيات حبس مواطن سب منى زكي

وذكرت حيثيات الحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي أنه قال في مقطع فيديو: منى زكي قدمت مشهد مثلي وقدمت عمل بيشرح المثلية بالتفصيل، كلهم بيفضلوا محترمين الى أن يعلي المنتج الأجر شوية فنبدأ نخلع حتة حتة.

مشهد من فيلم أصحاب ولا أعز

وتابع اليوتيوبر المتهم بالفيديو قائلًا: منى زكي وقفت كده قدام طقم العمل كله وعملت حركة قدام الناس والكاميرات لقطتها، لا يوجد في الوسط الفني ما يسمى بالاحترام، تصدر الترند سواء سيئ أو إيجابي بالنسبة للوسط الفني نجاح.

وثبت بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – قسم المساعدات الفنية – وجود المقطع محل الفحص على موقع يوتيوب وبفحصه تبين أنه يحتوي علي عبارات تسيء إلى سمعة الفنانة منى زكي والتشهير بها والطعن بشرفها وكذا الإساءة إلى الوسط الفني.

فيلم “أصحاب ولا أعز”

وكانت شبكة نتيفلكس قد طرحت في يناير من العام 2022 فيلم “أصحاب ولا أعز“، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز، وسرعان ما تصدر محرك بحث الأعمال الرائجة عبر الشبكة الرقمية.

وتعرض الفيلم لهجوم كبير بسبب احتوائه على أفكار رأى البعض أنها لا تناسب المجتمع العربي، وألفاظ جرئية لم يسمعها المشاهد العربي من قبل.

ودار الفيلم حول 7 من الأصدقاء، يلتقون على العشاء في ليلة خسوف القمر، لتطرأ إلى ذهنهم فكرة مجنونة، بعدما قرروا اللعب من خلال البوح بكل ما يرد إلى هواتفهم خلال تواجدهم معاً، وهو ما تسبب في أزمات كبرى، والكشف عن أسرار لم تكن معلومة من قبل.

الخليج 365

الخليج 365

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