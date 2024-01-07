بالفيديو- شذى حسون تبدأ العام الجديد بأغنية "ما خذاك الوقت" وعودة قوية للأغنية الخليجية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة العراقية شذى حسون أحدث أغانيها بعنوان "ما خذاك الوقت" وجاءت أغنية "ما خذاك الوقت" باللهجة الخليجية، وشكلت عودة شذى حسون للهجة الخليجية بعد غياب، حيث قدمت في أغنيتيها الأخيرتين "حلم عمري" و "على ما أظن" اللهجة المصرية.



أغنية "ما خذاك الوقت" من اللون الغنائي الدارمي، وتناولت موضوع الخيانة بطريقة جديدة من حيث الوصف والشرح لموضوع الخيانة.

واختارت شذى حسون أن تبدأ العام الجديد 2024 بأغنية "ما خذاك الوقت" على أن تطرح خلال الأسابيع القادمة أغنيتها الخليجية الثانية بعنوان "كان واضح".

وصدرت أغنية "ما خذاك الوقت" على طريقة الفيديو كليب وتم تصويره في دبي تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان.

أغنية "ما خذاك الوقت" من كلمات سمر البحرينية والحان وتوزيع عبدالله عبدالمجيد.

