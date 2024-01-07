نيكولاس كيدج يبلغ عامه الـ 60 .. وهذه نبذة عن حياته

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم العالمي نيكولاس كيج المولود في لونج بيتش، كاليفورنيا، وهو ابن أستاذ الأدب المقارن أوغست كوبولا وشقيقه المخرج فرانسيس فورد كوبولا والراقصة ومصممة الرقصات جوي فوجيلسانغ.

وهو من أصل إيطالي (الأب) وبولندي وألماني (الأم). قام كيج بتغيير اسمه في وقت مبكر من حياته المهنية ليصنع سمعته الخاصة، ونجح ببراعة في مجموعة من الأدوار الكلاسيكية الغريبة في أواخر الثمانينيات.

في البداية كان يدرس المسرح في مدرسة بيفرلي هيلز الثانوية (على الرغم من أنه ترك المدرسة في السابعة عشرة)، وحصل على جزء صغير في Fast Times at Ridgemont High (1982) - والتي تم قطع معظمها، مما حطم آماله وأدى إلى وظيفة في بيع الفشار في مدرسة بيفرلي هيلز الثانوية. مسرح فيرفاكس، معتقدًا أن هذا سيكون الطريق الوحيد لمهنة السينما. لكن عمله في قراءة السطور مع الممثلين الذين يجرون تجارب الأداء لعمه فرانسيس "Rumble Fish" (1983) منحه دورًا في هذا الفيلم، يليه دور مغني الروك في Valley Girl (1983)، الذي تم إصداره لأول مرة وبدأ مسيرته المهنية حقًا.

وصل شغفه مرة واحدة بطريقة التمثيل إلى حد شخصي عندما حطم سيارة بائع متجول يتم التحكم فيها عن بعد لتحقيق إحساس الغضب اللازم لشخصيته العصابات في The Cotton Club (1984).

في أوائل العشرينات من عمره، واعد جيني رايت لمدة عامين ثم ارتبط لاحقًا بأوما ثورمان، بعد علاقة استمرت عدة سنوات مع عارضة الأزياء كريستينا فولتون، انفصلا وديًا وتقاسما حضانة الابن، ويستون كيج (مواليد 1990)، لديه أيضًا ابن من زوجته السابقة أليس كيم كيج