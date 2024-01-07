ميرنا وليد - بيروت - أعلن محامي الممثل المصري عادل إمام، خالد الأشوح، عن تفاصيل مطالبة الضرائب لعادل إمام بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة عن ثلاثة من مسلسلات درامية.
وأكد خالد الأشوح أن هذا الخلاف يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث تطالب الضرائب بدفع هذا المبلغ عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية"، و"فلانتينو".
وأشار محامي عادل امام إلى أن الأعمال الفنية التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الخلاف يعود إلى الأعمال التي تم إنتاجها في عام 2017.
وأضاف الأشوح مؤكداً أنه قدم طعن للجنة المختصة، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
وكان هذا الكلام غي مداخلة هاتفية خلال برنامج "حديث القاهرة" .
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمتثل عادل إمام للقضاء بسبب عدم دفع هذه الضرائب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.