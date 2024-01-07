هل يمتثل عادل إمام للقضاء بسبب عدم دفع هذه الضرائب ؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلن محامي الممثل المصري عادل إمام، خالد الأشوح، عن تفاصيل مطالبة الضرائب لعادل إمام بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة عن ثلاثة من مسلسلات درامية.



وأكد خالد الأشوح أن هذا الخلاف يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث تطالب الضرائب بدفع هذا المبلغ عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام"، و"عوالم خفية"، و"فلانتينو".

وأشار محامي عادل امام إلى أن الأعمال الفنية التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن الخلاف يعود إلى الأعمال التي تم إنتاجها في عام 2017.

وأضاف الأشوح مؤكداً أنه قدم طعن للجنة المختصة، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.

وكان هذا الكلام غي مداخلة هاتفية خلال برنامج "حديث القاهرة" .