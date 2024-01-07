حفيد أم كلثوم لـ عمرو مصطفى: كوكب الشرق لم تتنازل عن شيء والإمضاء باطل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حفيد كوكب الشرق أم كلثوم، في أحد البرامج الشهيرة، قائلًا:" أن صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين وشركة عالم الفن للمنتج محسن جابر، لم يحصلا على أي توقيع أو أذن من ورثة أم كلثوم الحقيقين وهما الأثنان باطلان".

وأضاف عدلي سمير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل وذلك عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"ورثة أم كلثوم زوجها حسن الحفناوي وشقيقتها السيدة إبراهيم البلتاجي وشقيقها الشيخ خالد وأنا حفيده، والخلاف الذي حدث بين صوت القاهرة ومحسن جابر بسبب حقوق الملكية الفكرية وتراثها فهم يعلمون جيدا، بأنهم لم يحصلون على الأداء العلني من الورثة الذين من حقهم بيع الأداء الفكري".

وتابع عدلي سمير: محسن جابر وصوت القاهرة اشتروا من ناس ولاد الورثة من عائلات ورثوا الورثة.. ولم يرثوا تراث أم كلثوم.. أم كلثوم تخص أهلها علشان كده بيحصل خلاف.. هما الاتننين أشتروا بالباطل".

وأشار عدلي سمير، إلى أن الملحن عمرو مصطفى أنفعل بشكل كبير خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بشأن تراث أم كلثوم، ويدعي أن هناك توقيع منها، ولكن أم كلثوم لم توقع على أي عقد أو تتنازل عن شي وهو إمضاء غير صحيحة وباطلة ويعتقدون أن السيرة الذاتية لأم كلثوم ستتورث لعائلات أخرى يتم بيعها ولكنه أمر غير صحيح.

وأوضح عدلي سمير، أن أم كلثوم لم تبيع تركتها لأحد ولم تكتب لأي شخص شيئا، متسائلا :"إزاي أمضاء أم كلثوم وهما شاريين الملكية الفكرية من ولاد أخت أم كلثوم في التسعينات".

واختتم عدلي سمير، حديثه قائلا بأن شركة صوت القاهرة وعالم الفن مدعيان لأنهما أشتروا من الباطل من أشخاص ليس من حقهم البيع فهم عائلات أخرى، عندما يأتي أحد المنتجين ويريد الحصول على أذن من ورثة أم كلثوم لتقديم سيرة ذاتية عنها هل يحصل الحصول على تصريح من ورثة ورثة ورثة أم كلثوم أم من أهلها!؟.



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



