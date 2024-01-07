فريق عمل مسرحية "الصندوق الأحمر" يحتفلون بعيد ميلاد ليلى علوي في "موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل فريق عمل العرض المسرحي "الصندوق الأحمر" والذي يعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" بعيد ميلاد النجمة ليلى علوي

ونشرت "ليلى" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" كشفت خلاله كواليس الاحتفال بعيد ميلادها عقب انتهاء عرض المسرحية وسط سعادة غامرة

وعلقت ليلى علوي على الصور قائلة: "عاجزة عن الكلام بخصوص الاحتفال المميز لعيد ميلادي"

وكشفت المستشار تركي ال الشيخ عن مواصلة عرض مسرحية "الصندوق الأحمر" بسبب الإقبال الكبير وطلب الجمهور المزيد من العروض

وبدأ عرض مسرحية "الصندوق الأحمر" لأول مرة يوم 3 يناير الجاري وسط مشاركة نخبة من نجوم المسرح منهم الفنان بيومي فؤاد، طارق الإبياري، مروة عبدالمنعم، سليمان عيد، وتدور أحداثها حول طبيبة أمراض نفسية تدخل في تحدي بمشوارها المهني عندما يطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، فتحاول فصل مشاعرها العاطفية عن عملها