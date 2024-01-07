مارك رافالو يهاجم دونالد ترامب بعد انضمامه لفضائح "إبستين" الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجم الممثل الأمريكي مارك رافالو، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد الكشف عن الوثائق الخاصة بالملياردير الراحل جيفري إبستين خلال محاكمته في نيويورك بتهمة استغلال قاصرات وعن تورط "ترامب" في القضية نظرًا لعلاقته الوطيدة بالملياردير الراحل وعن إمكانية عدم خوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة إذا تم إثبات صحة هذه الاتهامات.

وأعاد "مارك" نشر بوست لأحد متابعيه على حسابه الرسمي بتطبيق "X" والتي علقت قائلة: "ترامب ذهب إلى جزيرة إبستين، في رحلتين مختلفتين مع عدد من القاصرات وهن ليسوا بناته أو بنات عمامه، ويمكنه أن يغتصب ويسرق ويحاول الإطاحة بالحكومة، هذا هو حلمهم الأمريكي"، ليرد عليها "مارك" قائلا: "هناك محاولات ترسم كل من في تلك الرحلات على أنهم مشتهون للأطفال باستثناء الرجل الوحيد الذي يبتسم وسط مجموعة من الفتيات الصغيرات الذين توجهوا جميعًا معه إلى جزيرة الخيال الخاصة بإبستين، أراهن أن هناك بعض الجمهوريين المحترمين المتبقيين في أمريكا والذي قد يعتقدون أن هذا الأمر مبالغ فيه".

وكشفت وثائق الملياردير الراحل جيفري إبستين عن قائمة تضم عدد من أبرز النجوم والشخصيات السياسية أبرزهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، المغني الراحل مايكل جاكسون، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وآثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى الرغم من رحيل "إبستين" منتحرًا في السجن بمدينة نيويورك في أغسطس عام 2019، إلا أن لا تزال محاكمته قائمة حتى الآن والتي كشفت عن ما يقرب من 170 شخصاً من بينهم العديد من المشاهير والسياسيين وتضمنت شهادات الضحايا منهم فيرجينا جيوفري، وشريكة "إيبستين" جيسلين ماكسويل، حيث أشارت التقارير إلا أن ظهور هذه الأسماء من الساسة والمشاهير لا تعني تورطهم إلا إذا تم توجيه تهم جنائية لهم.

كما تصدر اسم دونالد ترامب القائمة إلى جانب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، والمخرج الأمريكي وودي الان، وسط اتهامات لـ"جيفري" إدارته لشبكة دعارة للقاصرات على جزيرة امتلكها في جزر فيرجين بالكاريبي.

ويعد الممثل الأمريكي مارك رافالو من أول نجوم هوليوود الذين وقعوا عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني، ومواصلته دعم القضية والشعب الفلسطيني وسط ما يتعرضون له من انتهاكات صارخة من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.

ونشر "مارك" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" ودافع خلاله عن الشعب الفلسطيني قائلا: "لا، أسف أنهم ليسوا أضرارًا ثانوية أنهم بشر ولدوا وعاشوا هناك والعديد منهم عالقين هناك، أشعروا ببعض التعاطف أنهم فلسطينيون وليسوا مباني او طرق أو أشياء، أنهم بني ادمين وكذلك حياة الأسري التي تقومون بتدميرهم هم أيضًا ليسوا أضرار ثانوية".

وعرض لمارك رافلو مؤخرًا فيلم الخيال العلمي "Poor Things" ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفوزه بجائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم بالمهرجان.

يذكر أن مارك رافلو يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Secret Wars" والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2027.