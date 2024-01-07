من هو مقدم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81 " جوي كوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ 81 هذا العام وسط حضور ألمع وأشهر النجوم وصناع السينما من حول العالم في منافسة على الأعمال التليفزيونية والسينمائية الأبرز التي تم تقديمها طوال عام 2023 ولاقت نجاحًا كبيرًا سواء على الصعيد النقدي أو الجماهيري، وذلك في فندق بيفرلي هيلز بمدينة نيويورك الأمريكية.

ووقع اختيار الصحافة الأجنبية في هوليوود أو الشهيرة بـ "جولدن جلوب" على الستاند أب كوميدي جوي كوي لتقديم حفل هذا العام وذلك بعد النجاح الكبير في جولته الكوميدية "Funny is Funny" والتي لاقت إشادات واسعة.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول من هو جوي كوي ولماذا جاء اختياره بالتحديد نظرًا لأن الحفل يعد من أهم حفلات توزيع الجوائز ويتم بثه على الهواء مباشرة والخروج عن النص أمر محتمل وهو ما اعتاد فعله الكوميدي البريطاني ريكي جيرفيس خلال فترة تقديمه الجولدن جلوب في أكثر من دورة سابقة.

وكان لـ "كوي" تعليقًا على اختياره لتقديم حفل جولدن جلوب وفقًا لموقع "Just Jared" وعبر خلاله عن سعادته قائلا: "لقد وقفت على العديد من المسارح حول العالم خلال مسيرتي ولكن هذه المرة سيكون الأمر مميزًا ومتحمس للغاية لتقديم حفل جولدن جلوب هذا العام، وسأجعل عائلتي الفليبينية فخورة".

جوزيف جلين هربرت أو "جوي كوي" ولد في 2 يونيو 1971 هو ستاند أب كوميدي وممثل، اشتهر بمشاركته ببرنامج "!E" الحواري وقدم العديد من البرامج الكوميدية والساخرة على شبكة "Comedy Central" ومنصة "Netflix".

ينسب "جوي كوي" الفضل لوالدته في مواهبه الكوميدية ودائمًا ما تكون جزءًا من قصصه في عروضه الكوميدية وعن تشجعيها له على المشاركة في عروض المواهب المدرسية وإقامة عروض ارتجالية لعائلته وأصدقائه، ليبدًا خطواته الإحترافيه من خلال مقاهي لاس فيجاس ثم إنتقل لتقديم العروض الكوميدية في مدينة لوس أنجلوس.

وتحدث "كوي" عن المؤثرين بالنسبة له في عالم الكوميديا وهم "إيدي ميرفي، روبين ويليامز، بيلي كريستال، ووبي جولدبرج، كريس روك، وستيف مارتن".