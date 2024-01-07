حفيد أم كلثوم: صوت القاهرة ومحسن جابر لم يحصلا على إذن من ورثة الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال عدلي سمير، حفيد السيدة الراحلة أم كلثوم إن صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين وشركة عالم الفن للمنتج محسن جابر، لم يحصلا على أي توقيع أو إأذن من ورثة أم كلثوم الحقيقيين وهما باطلان.

وأضاف عدلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "ورثة أم كلثوم زوجها حسن الحفناوي وشقيقتها السيدة إبراهيم البلتاجي وشقيقها الشيخ خالد وأنا حفيده، والخلاف الذي حدث بين صوت القاهرة ومحسن جابر بسبب حقوق الملكية الفكرية وتراثها فهم يعلمون جيدا، بأنهم لم يحصلون على الأداء العلني من الورثة الذين من حقهم بيع الأداء الفكري".

وتابع عدلي سمير: محسن جابر وصوت القاهرة اشتروا من ولاد الورثة، ولم يرثوا تراث أم كلثوم، أم كلثوم تخص أهلها علشان لهذا حصل خلاف".

وأشار عدلي سمير، إلى أن الملحن عمرو مصطفى انفعل بشكل كبير خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بشأن تراث أم كلثوم، ويدعي أن هناك توقيع منها، ولكن أم كلثوم لم توقع على أي عقد أو تتنازل عن شي وهو إمضاء غير صحيحة وباطلة ويعتقدون أن السيرة الذاتية لأم كلثوم ستتورث لعائلات أخرى يتم بيعها ولكنه أمر غير صحيح.

وأوضح عدلي سمير، أن أم كلثوم لم تبع تركتها لأحد ولم تكتب لأي شخص شيئا، وقال: "إزاي إمضاء أم كلثوم وهما شاريين الملكية الفكرية من ولاد أخت أم كلثوم في التسعينات".

واختتم عدلي سمير، حديثه قائلا بأن شركة صوت القاهرة وعالم الفن مدعيان لأنهما اشتروا من الباطل من أشخاص ليس من حقهم البيع فهم عائلات أخرى، عندما يأتي أحد المنتجين ويريد الحصول على إذن من ورثة أم كلثوم لتقديم سيرة ذاتية عنها هل الحصول على تصريح من ورثة ورثة ورثة أم كلثوم أم من أهلها!؟.