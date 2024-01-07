ميرنا وليد - بيروت - نفى الكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل أن عمله التطوعي كرئيس لجمعية المؤلفين والملحنين قد يشغله عن أعماله الأساسية في الإبداع وتأليف الأعمال الدرامية والسينمائية، لافتاً إلى أنه قام العام الماضي بتأليف أكثر من عمل درامي منها "عملة نادرة وع الزيرو وشارلي شابلن وتقدر"، وقال : "هذا العام كتبت مسلسل "عتبات البهجة" للممثل المصري يحيى الفخراني.
وأضاف أنه أنتهى من الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية " قائلاً : "انتهيت من كتابته"، مشيراً إلى أنه يرتبط بموعد مع الممثل محمد هنيدي سيتم فيه ترتيب ما سيتم اتخاذه بشأن بدء التصوير والجديد فيه.
وأكد مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والناشرين والملحنين، أنهم ليسوا أصحاب مصلحة فى التنازع على تراث أم كلثوم قائلا، "لسنا أصحاب مصلحة من أى نوع أو مجلس إدارة الجمعية غير أننا نجيب حقوق الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل: " انتهيت من الجزء الثاني لفيلم صعيدي فى الجامعي الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.