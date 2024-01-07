مدحت العدل: " انتهيت من الجزء الثاني لفيلم صعيدي فى الجامعي الأميركية

ميرنا وليد - بيروت - نفى الكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل أن عمله التطوعي كرئيس لجمعية المؤلفين والملحنين قد يشغله عن أعماله الأساسية في الإبداع وتأليف الأعمال الدرامية والسينمائية، لافتاً إلى أنه قام العام الماضي بتأليف أكثر من عمل درامي منها "عملة نادرة وع الزيرو وشارلي شابلن وتقدر"، وقال : "هذا العام كتبت مسلسل "عتبات البهجة" للممثل المصري يحيى الفخراني.



وأضاف أنه أنتهى من الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية " قائلاً : "انتهيت من كتابته"، مشيراً إلى أنه يرتبط بموعد مع الممثل محمد هنيدي سيتم فيه ترتيب ما سيتم اتخاذه بشأن بدء التصوير والجديد فيه.

وأكد مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والناشرين والملحنين، أنهم ليسوا أصحاب مصلحة فى التنازع على تراث أم كلثوم قائلا، "لسنا أصحاب مصلحة من أى نوع أو مجلس إدارة الجمعية غير أننا نجيب حقوق الناس".