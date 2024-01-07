احتفال تاريخي لقصور الثقافة بعيد الميلاد المجيد في مسرح السامر (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الهيىٔة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، مساء اليوم، بعيد الميلاد المجيد وذلك ضمن برنامجها المعد برعاية وزارة الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

جاء ذلك فى حضور عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور وليد الشهاوى، محمد حجاج، والعديد من قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة والاعلاميين والصحفيين والجمهور.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم شاهد الحضور لقطات من فيلم تسجيلى قصير عرض فيه مشاهد للرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل الكاتدرائية، يقدم التهاني إلى الأخوة المسيحيين.

عمرو البسيونى: كل عام وأنتم بخير

من ناحيته، أعرب عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال كلمة، عن سعادته بهذا الحفل التاريخى الذى يحدث لأول مرة.

عمرو البسيونى رئيس هيئة قصور الثقافة

وقال البسيونى : فى البداية أنقل لحضراتكم تحيات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، كما تتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتهنة إلى الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلاً“ كل عام وأنتم بخير”

وقدم البسيونى الشكر إلى الإدارة المركزية للشئون الفنية وعلى رأسهم الفنان تامر عبد المنعم، حيث إن احتفالات عيد الميلاد هذه لأول مرة تقيمها قصور الثقافة. وتمنى البسيونى أن تكون الأيام المقبلة كلها خير وسعادة للجميع.

الفنان تامر عبدالمنعم: أول حفل في التاريخ

من ناحيته ألقى الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، كلمة قال فيها: أن فخور بفريق العمل الذى يعمل معى، وفخور بالقيادة الحالية للهيئة العامة لقصور الثقافة الأستاذ عمرو البسيونى.

الفنان تامر عبدالمنعم

وأضاف: فخور لأننى بأقدم أول حفل في التاريخ احتفالاً بعيد الميلاد يصدر عن وزارة الثقافة أوالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأوضح أن الشخصية المصرية كما وصفها المفكر الكبير ميلاد حنا، قال إنها تعتمد على سبعة أعمدة بدأت من الفرعونية، مروراً باليونانية، ثم الرومانية، القبطية، والإسلامية، والبعد الجغرافي في العالم العربى وأخيرًا البعد الجغرافي داخل قارة افريقيا.. يقول المفكر الكبير ميلاد حنا إن السبع أعمدة تلك هى التى تتكون منها الشخصية المصرية، لذلك نحن المسلمين نحتفل اليوم استناداً إلى العامود القبطى الموجود داخل كل واحد فينا والتاريخ الذى دار عبر السنين فى هذا الكون للشخصية المصرية، وبالتالى كان على الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهى جهة كبيرة جداً، أن تقيم هذه الاحتفالية من داخل هذا المسرح. وأضاف: اشكر كل القائمين على هذا الحفل.

ثم قدم كورال "أغابي" مجموعة من الترانيم، منها "جى نى نان"، وفى كل عيد ميلاد كل سنه وانتم طيبين.

كل بلاد الدنيا جميلة، لكن مصر جمالها حياة.. وانسى السنين اللى فاتت كل لحظة قديمة ماتت، ويا سلام على العدرا روحها عطرة، والسلام لم يا مريم، البلدة ليها رب اللى حاميها، إلى جانب ميدلي مدائح للسيدة العذراء والسيد المسيح، بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين بمصاحبة الألحان القبطية.

وقدمت "فرقة أوبرا عربي" أوبريت استعراضي غنائي تحت عنوان “مصر تحتفل بالميلاد”، وشدت الفرقة مجموعة من الأغنيات التى تؤكد على فكرة الوحدة الوطنية، والتعايش السلمي على أرض مصر ملتقى الأديان ومهد الحضارات، وأغنيات تم تأليفها وتلحينها خصيصاً من أجل هذه المناسبة من قِبل الفنان محمد مصطفى قائد الفرقة، هذا بالإضافة إلى عدد من الأغاني الشهيرة لفيروز وماجدة الرومي، وغيرها من الأغنيات التي تغنى بها كبار الفنانين.

وقدم عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة، والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، درع الهئية إلى كورال "أغابي" و "فرقة أوبرا عربي" تقديراً لهما.