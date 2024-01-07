محمد الترك بعد تأييد حبس دنيا بطمة: 9 سنين كنت مستحمل قرفك انتي وعيلتك -فيديو

في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، ردّ المنتج البحريني محمد الترك على اتهامات طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة. ونفى الترك بشكل قاطع اتهامات التجسس على بطمة وتسريب أخبارها للأعداء، وكذلك التورط في مؤامرة ضدها.

وأعرب محمد الترك عن استيائه من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه صبر على هذه الأزمة لمدة تصل إلى تسع سنوات. وعبر عن استيائه من سلوك بطمة وأفراد عائلتها ووصفهم بالسلبيين والمشاكسين.

وأوضح الترك أنه كان يدعم بطمة ويقف بجانبها في الأوقات الصعبة، ولكنه تعرض للعديد من المشاكل والمواقف الصعبة بسبب سلوكها. وأشار إلى أنه تحمّل الكثير من الأمور السلبية والتصرفات السيئة التي ارتكبتها بطمة وعائلتها.

وتحدث الترك أيضًا عن دعمه المالي لعائلة بطمة، حيث زودها بالمساعدة المالية في أوقات الحاجة وقدم المساعدة الطبية لأفراد عائلتها، بما في ذلك إجراء عملية جراحية لجدتها، ورعاية بناتهما. وختم الترك حديثه بالإشارة إلى أنه يعتزم التوجه إلى الانتربول للمطالبة بحق حضانة بناتهما، وأنه سيعتني بهن ويربيهن بشكل صحيح برفقة شخص مثقف ومتعلم.