في بث مباشر عبر تطبيق تيك توك، ردّ المنتج البحريني محمد الترك على اتهامات طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة. ونفى الترك بشكل قاطع اتهامات التجسس على بطمة وتسريب أخبارها للأعداء، وكذلك التورط في مؤامرة ضدها.
وأعرب محمد الترك عن استيائه من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أنه صبر على هذه الأزمة لمدة تصل إلى تسع سنوات. وعبر عن استيائه من سلوك بطمة وأفراد عائلتها ووصفهم بالسلبيين والمشاكسين.
وأوضح الترك أنه كان يدعم بطمة ويقف بجانبها في الأوقات الصعبة، ولكنه تعرض للعديد من المشاكل والمواقف الصعبة بسبب سلوكها. وأشار إلى أنه تحمّل الكثير من الأمور السلبية والتصرفات السيئة التي ارتكبتها بطمة وعائلتها.
وتحدث الترك أيضًا عن دعمه المالي لعائلة بطمة، حيث زودها بالمساعدة المالية في أوقات الحاجة وقدم المساعدة الطبية لأفراد عائلتها، بما في ذلك إجراء عملية جراحية لجدتها، ورعاية بناتهما. وختم الترك حديثه بالإشارة إلى أنه يعتزم التوجه إلى الانتربول للمطالبة بحق حضانة بناتهما، وأنه سيعتني بهن ويربيهن بشكل صحيح برفقة شخص مثقف ومتعلم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الترك بعد تأييد حبس دنيا بطمة: 9 سنين كنت مستحمل قرفك انتي وعيلتك -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.