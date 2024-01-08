شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم الحريفة يفاجئون الجمهور بسينمات القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صناع فيلم الحريفة وأبطاله الفنان نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة على مشاهدة «الحريفة»، مع الجمهور، بإحدى السينمات بالقاهرة، كما ظهر تفاعل كبير من الجمهور معهم، وكانت السينما كاملة العدد من الشباب من الجنسين الذين عبروا عن حبهم للنجمين الصاعدين وسعادتهم بلقائهما والتقاط الصور معهما.

ووجه نور النبوي لهم رسالة خاصة عقب انتهاء الفيلم يشكرهم خلالها على دعمه ومساندته بأولى بطولاته بالسينما.

فيلم "الحريفة" ينافس فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، والعمل بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد .

‎وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذى تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذى يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا فى بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.



أبطال فيلم الحريفة



أبطال فيلم الحريفة



نور النبوي وأبطال فيلم الحريفة