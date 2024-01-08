شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست محمد سمير مبروك: أعانى من مشاكل فى القلب وأجهز لعملية قلب مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل السيناريست محمد سمير مبروك ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 أثناء وجوده داخل كواليس فيلمه الجديد "نور الريس" بطولة مصطفى كامل وعمرو عبد الجليل ومحمد سليمان وإخراج مازن الجبلى وقال مبروك في اللقاء إنه يعانى من مشكل صحية في القلب ويستعد لإجراء عملية قلب مفتوح بمستشفى الدكتور مجدى يعقوب بأسوان في الوقت الذى يحدده الأطباء.

وعن فيلمه الجديد "نور الريس" قال إنه قصة الفنان مصطفى كامل الذى تربطه به علاقة صداقة منذ زمن طويل وحينما أخبره بالقصة اتفقا على صياغتها وتجهيزها لتكون فيلم سينمائى إلى أن انتهيا منها ولتدخل حيز التنفيذ.

الزميل عادل عبد الله والسيناريست محمد سمير مبروك

يذكر أن نجوم فيلم " نور الريس " ضيوفًا على تليفزيون الخليج 365 في لقاء خاص قدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وضم اللقاء أبطال الفيلم النجوم عمرو عبد الجليل ومصطفى كامل ومحمد سليمان داخل كواليس العمل.

قال الفنان مصطفى كامل خلال اللقاء إنه عرض قصة الفيلم على الكاتب محمد سمير مبروك ليتولى كتابة السيناريو والحوار واجتمعا سويا فترة طويلة حتى نجحا في الانتهاء من الكتابة.

وأضاف مصطفي كامل، أنه اهتم بكل تفاصيل الفيلم حتى يستطيع أن يدخل منازل كل الجمهور دون خجل لافتا إلى أنه يجسد شخصية نور الريس وهى شخصية من الحياة الاجتماعية التي تواجه العديد من الصعوبات الحياتية العادية.