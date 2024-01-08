تراند اليوم : شاهد .. محمد الترك يفتح النار على طليقته دنيا بطمة : 9 سنوات استحملت قرفك أنتي وعائلتك المفضوحين

صحيفة الخليج 365: هاجم المنتج البحريني "محمد الترك" طليقته الفنانة المغربية " دنيا بطمة " عقب اتهامها له ببيع أخبارها وتسببه في أزمتها الأخيرة التي انتهت بالحكم عليها بالسجن .

وقال الترك في مقطع فيديو : أنا 9 سنين استحملتك بقرفك بوسخاتك بثقالة دمك بوساخة قلبك من عائلتك من حياتك من دنيتك ، من كل الأشياء التي تخطر على بال الكفار .

وتابع: استحملت وكل هذا بسبب غزل والمسكينة ليلى روز ، وعلى أمل في يوم من الأيام تنعدلين ، وبعدين تقولين " محمد بيبيع أخباري " ..

وأردف متسائلا : شو الأخبار اللي أبيعها .. والله طالعة رايحة حفلة ؟! . مٌضيفا : أنتم مفضوحين ، أنتي فاضحة روحك وين ما تحركتي دشيتي .

وواصل : حتى لو رايحة الكازينو تنزلين سناب أنك في الكازينو .. أنا إيش دخلني في سوالفك .. وهبيع أخبارك لمن ؟! .