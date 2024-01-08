فنانون يواسون وائل الدحدوح ومحمد إمام يحتفل بنجاح "أبو نسب".. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

يحرص نجوم ونجمات الفن على مشاركة جمهورهم صورًا من حياتهم الشخصية والفنية، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثقون بها لحظاتهم المميزة، أو يعبرون من خلالها عن رأيهم في أحداث مختلفة، ونستعرض في السطور التالية أبرز اللقطات التي نشرها النجوم أمس الأحد 7 يناير 2024.

خالد النبوي

شارك الفنان خالد النبوي متابعيه صورة الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح عبر "انستجرام"، وعلق "(هذه الطريق إخترناها طواعية وسقيناها بالدماء) الصحفي وائل الدحدوح مع ابنته يودعان ابنه حمزة بعد استشهاده"، وتابع "أصل الحكاية فلسطين عربية".

دانا حمدان

أعادت الفنانة دانا حمدان نشر صورة وائل الدحدوح ونجله حمزة، الذي استشهد الأحد في غزة، عبر حسابها على موقع "انستجرام".

سميرة سعيد

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها على انستجرام صورة تجمعها بالفنانة أحلام، وعلقت "لثاني مرة نشترك في عمل واحد، وفي كل مرة أكتشف بالاضافة لفنك ولجمال صوتك الذي يزداد عذوبة سنة بعد سنة، أتأكد من انكِ من أنظف وأطيب النفوس التي عرفتها في رحلتي.. وسوف يظل مكانك ومكانتك كبيرة في قلبي".

مدحت العدل

نشر الدكتور مدحت العدل عبر انستجرام، صورة للإعلامي وائل الدحدوح تجمعه بنجله حمزة الذي استشهد صباح الأحد، وعلق "ما كل هذا الصبر والتضحية يا أخي! وائل الدحدوح أنت مثال الشجاعة للعالم كله، فقدت عائلتك كلها والآن ابنك حمزة.. الله يصبرك ويصبر كل أهل فلسطين قلوبنا معكم.. اغتيال الصحفيين جريمة دولية لا يجب أن تمر، يجب وقف هذه المذابح اليومية بحق أهلنا".

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع انستجرام.

محمد ثروت

هنأ الفنان محمد ثروت الأقباط بعيد الميلاد المجيد عبر حسابه على انستجرام، ونشر صورة له من أحد أعماله معلقا "كل سنة وانتم طيبين وافتكرونا بحتة لحمة وبطاية".

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صورا عبر انستجرام مصحوبة بأغنية سنة سعيدة، احتفالا بالأعياد وبداية العام الجديد.

محمد إمام

شارك الفنان محمد إمام جمهوره ومتابعي حسابه على انستجرام، سعادته بتحقيق فيلمه أبو نسب إيرادات بلغت 30 مليون جنيه في دور العرض السينمائي.

شمس الكويتية

شاركت الفنانة شمس الكويتية جمهورها صورا لها من أحدث ظهور، نالت إعجاب متابعيها على انستجرام.

تامر فرج

نشر الفنان تامر فرج عبر حسابه على انستجرام صورة الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، وعلق "يا جبل ما يهزك قصف".