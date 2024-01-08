جولدن جلوب 2024| القائمة الكاملة لجوائز الدورة 81

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة وينطلق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الشهيرة في دورته الـ81، المقام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

يقام حفل جولدن جلوب 2024، في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز، كاليفورنيا

يبث حفل جولدن جلوب على قناة cbs، وعلى منصة شاهد في الرابعة فجرًا، ويقدمه المذيع وممثل الاستاند آب كوميدي جو كوي، على الهواء مباشرة، ومنصة Paramount+، و«جو كوي» من أصل أمريكي أسيوي، ليكون المقدم الرئيسي للحفل بجانب عدد من مشاهير هوليوود

وجاءت قائمة الجوائز الكاملة للدورة 81 من جولدن جلوب كالآتي:

“KILLERS OF THE FLOWER MOON” من Apple Original Films

“MAESTRO” من Netflix

“OPPENHEIMER” من Universal Pictures

“PAST LIVES” من A24

“THE ZONE OF INTEREST” من A24

- أفضل الأفلام السينمائية – موسيقي أو كوميدي

“AIR” من Amazon MGM Studios

“AMERICAN FICTION” من Orion Pictures / Amazon MGM Studios

“BARBIE” من Warner Bros. Pictures

“THE HOLDOVERS” من Focus Features

“MAY DECEMBER” من Netflix

“POOR THINGS” من Searchlight Pictures

- أفضل أفلام الرسوم المتحركة

“THE BOY AND THE HERON” من GKIDS

“ELEMENTAL” من Walt Disney Studios Motion Pictures

“SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE” من Sony Pictures Releasing

“THE SUPER MARIO BROS. MOVIE” من Universal Pictures

“SUZUME” من Crunchyroll / Sony Pictures Entertainment

“WISH” من Walt Disney Studios Motion Pictures

- الإنجازات السينمائية في شباك التذاكر

“BARBIE” من Warner Bros. Pictures

“GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3” من Walt Disney Studios Motion Pictures

“JOHN WICK: CHAPTER 4” من Lionsgate

“MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART 1” من Paramount Pictures

“OPPENHEIMER” من Universal Pictures

“SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE” من Sony Pictures Releasing

“THE SUPER MARIO BROS. MOVIE” من Universal Pictures

“TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR” من AMC Theatres Distribution



أفضل فيلم سينمائي بلغة غير الإنجليزية

“ANATOMY OF A FALL” من NEON – فرنسا

“FALLEN LEAVES” من MUBI – فنلندا

“IO CAPITANO” من Pathe Distribution – إيطاليا

“PAST LIVES” من A24 – الولايات المتحدة الأمريكية

“SOCIETY OF THE SNOW” من Netflix – إسبانيا

“THE ZONE OF INTEREST” من A24 – المملكة المتحدة / الولايات المتحدة الأمريكية

- أفضل أداء لممثلة وممثل في فيلم سينمائي – دراما

أنيت بينينغ في “NYAD”

ليلي غلادستون في “KILLERS OF THE FLOWER MOON”

ساندرا هولر في “ANATOMY OF A FALL”

غريتا لي في “PAST LIVES”

كاري موليغان في “MAESTRO”

كايلي سباني في “PRISCILLA”

برادلي كوبر في “MAESTRO”

ليوناردو دي كابريو في “KILLERS OF THE FLOWER MOON”

كولمان دومينغو في “RUSTIN”

باري كيوغان في “SALTBURN”

كيليان مورفي في “OPPENHEIMER”

آندرو سكوت في “ALL OF US STRANGERS”

- أفضل الأداءات في الأفلام السينمائية – موسيقي أو كوميدي

فانتازيا بارينو في “THE COLOR PURPLE”

جينيفر لورانس في “NO HARD FEELINGS”

ناتالي بورتمان في “MAY DECEMBER”

ألما بويستي في “FALLEN LEAVES”

مارجوت روبي في “BARBIE”

إيما ستون في “POOR THINGS”

نيكولاس كيدج في “DREAM SCENARIO”

تيموثي شالاميت في “WONKA”

مات ديمون في “AIR”

بول جياماتي في “THE HOLDOVERS”

جواكين فينيكس في “BEAU IS AFRAID”

جيفري رايت في “AMERICAN FICTION”

