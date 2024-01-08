شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل The Last of Us يحصل على 8 جوائز Creative Arts Emmys.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسلسل The Last of Us على 8 جوائز مختلفة فى حفل توزيع جوائز Creative Arts Emmys الذى أقيم منذ ساعات، في مسرح بيكوك في لوس أنجلوس، وهذه الجوائز:

جائزة أفضل مكياج اصطناعي، لفريق المكياج في مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل مؤثرات بصرية في موسم كامل، لمؤثرات الموسم الأول من مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل تصميم مقدمة تذهب للفريق الإبداعي في مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل مونتاج صوتي في مسلسل درامي أو كوميدي حلقاته تتجاوز النصف ساعة ، لمسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل ممثلة كـ ضيف شرف في مسلسل درامي، للممثلة ستورم ريد في مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل ممثل كضيف شرف في مسلسل درامي، للممثل نك اوفرمان في مسلسل The Last of Us .

جائزة أفضل معالجة للحلقات لـ مسلسل The Last of Us.

جائزة أفضل خلط أصوات لـ مسلسل The Last of Us.